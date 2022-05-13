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Şanlıurfa'da sağlık çalışanları fidan dikti

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da sağlık çalışanları fidan dikti

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi personeli, Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi personeli, Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hemşirelerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan slayt gösteriyle başlayan programda konuşan Başhekim Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, hemşireliğin, şefkat ve sabır isteyen, sağlık sektörünün en önemli birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Başhemşire Naşide Yaman Öztürk de hemşirelerin sağlıktaki önemini anlattı.

Konuşmaların ardından programa katılan katılımcılar, hastane yerleşkesinde fidanları toprakla buluşturdu.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Harran Üniversitesi, Hemşireler Haftası, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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