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Şanlıurfa'da Sağanak Yağışlar Su Birikintilerine Neden Oldu

Şanlıurfa'da Sağanak Yağışlar Su Birikintilerine Neden Oldu
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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, yağış nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.

Kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı.

Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa kent merkezi ve bazı ilçeler için yağış uyarısında bulunulmuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sağanakla mücadele çalışmaları

Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin sağanak dolayısıyla yaşanan sıkıntıları gidermek için kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından zemin katlardan uzak durmaları ve taşkın riski taşıyan dere yatakları gibi bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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