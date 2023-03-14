Şanlıurfa'da sağanak yağış yolları göle ve çevirdi Yağmur suyu ile aracını yıkadı Şanlıurfa'da yağmur yağışını fırsata çeviren taksici aracını yıkadı Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Şanlıurfa'da sağanak yağış yolları göle ve çevirdi

Yağmur suyu ile aracını yıkadı

Şanlıurfa'da yağmur yağışını fırsata çeviren taksici aracını yıkadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur kent genelinde etkili oldu. Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı. AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Etkisini sürdüren yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.