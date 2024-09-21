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Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Fıstık hasadı nedeniyle bahçelerde toplanan fıstıklar sular altında kaldı ve trafik yoğunluğu arttı.

ŞANLIURFA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evlerde su baskınları yaşandı ve bahçelerde toplanan fıstıklar sular altında kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar kapanan yollara karşın alternatif güzergahları kullanmaları nedeniyle kent merkezinde trafik kilitlendi. Bazı evlerde su baskınına yol açan yağış nedeniyle birçok vatandaş damlarda ve evlerin çatısında kurutmaya bıraktıkları salça ve biberleri toplama telaşına düştü. Siverek, Hilvan, Akçakale ilçe merkezlerinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadılar. Şanlıurfa'da fıstık hasadı nedeniyle bahçelerde toplanan onlarca ton fıstık ise sel suları altında kaldı. Kentte hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar nedeniyle ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Haber Ali LEYLAK-Kamera -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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