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Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evlerde su baskını yaşanırken, bahçelerde toplanan fıstıklar sular altında kaldı. Trafikte aksaklıklar ve kapanan yollar nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı.

ŞANLIURFA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evleri su bastı ve bahçelerde toplanan fıstıklar sular altında kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken, vatandaşların kapanan yollara karşın alternatif güzergahları kullanmaları nedeniyle kent merkezinde trafik kilitlendi. Bazı evlerde su baskınına yol açan yağış nedeniyle birçok vatandaş damlarda ve evlerin çatısında kurutmaya bıraktıkları domates ve biberleri toplama telaşına düştü. Vatandaşlar Siverek, Hilvan, Akçakale ilçe merkezlerinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadılar. Şanlıurfa'da fıstık hasadı nedeniyle bahçelerde toplanan onlarca ton fıstık ise sel suları altında kaldı. Kentte hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar nedeniyle ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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