Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, caddelerde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı. Kent merkezi ve çevresinde yağış için uyarılar yapılmıştı.
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.
Kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı.
Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Şanlıurfa kent merkezi ve bazı ilçeler için yağış uyarısında bulunulmuştu.