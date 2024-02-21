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Şanlıurfa'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

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Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçların üzeri beyaza büründü.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle araçların üzeri de beyaza büründü.

Kaynak: AA / Güncel

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