Şanlıurfa'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle araçların üzeri de beyaza büründü.