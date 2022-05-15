Şanlıurfa'da sağanak ufak çaplı su baskınlarına neden oldu - Haberler

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve önündeki sundurmaların altına sığındı. Bazı yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde su birikintisi oluştu. Polis ekipleri bölünmüş kara yolunda trafiği kontrollü sağlarken, araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen Siverek Belediyesi ve Karayolları ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bazı evlerde ise ufak çaplı su baskınları oluştu.