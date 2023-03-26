Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde öğlenden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.
Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel