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Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

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Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı.

Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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