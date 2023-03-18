Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Güncel Haberler
Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı.
Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel