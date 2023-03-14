Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam etkili olan sağanak nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde ve ilçelerde sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde de su baskını oluştu.