Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.