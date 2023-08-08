Şanlıurfa'da Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bekçiler tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ile mermiler bulundu. Gözaltına alınan şahıs, soruşturma kapsamında Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da bekçiler tarafından durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ile mermiler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan gece bekçileri, Eyyübiye ilçesinde hareketlerinden şüphelendikleri Mehmet F. (28) isimli şahsın üstünü aradı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA