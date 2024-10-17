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Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, saman balyaları ile toprak altında gizlenmiş ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da saman balyaları ile toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Siverek kırsalındaki 10 adrese dron ve termal kameraların kullanıldığı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında termal kameralar ile saman balyaları ve toprak altında gizlenmiş halde bulunan 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, 28 şarjör, 882 fişek ve bir hücum yeleği bulundu. Silah ve mühimmata el konulurken, olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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