Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonla yasa dışı silahlanmaya yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Siverek, Viranşehir, Suruç ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, farklı boyut ve özelliklerde??????? 201 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Juventus'un istemediği Filip Kostic'e dev talip

Fenerbahçe ve Juventus'un istemediği Filip Kostic'e dev talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.