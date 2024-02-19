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Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçileri, durumundan şüphelendiği 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız silah buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, durumundan şüphelendiği 2 şahsın üst aramasını yaptı.

Şahısların üzerinden 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Haliliye Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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