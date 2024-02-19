Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen 2 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçileri, durumundan şüphelendiği 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız silah buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, durumundan şüphelendiği 2 şahsın üst aramasını yaptı.
Şahısların üzerinden 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.