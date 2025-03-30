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Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı Coşkusu

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Şanlıurfa'daki camiler, Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi tarafından dolduruldu. Vatandaşlar, bayram namazını kılmak ve dua etmek için camilere akın etti. Namaz sonrası il protokol üyeleriyle bayramlaştılar.

Şanlıurfa'da binlerce kişi camilere akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce kişi, namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Başta Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi olmak üzere yağışlı havaya rağmen camiler vatandaşlarla doldu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı.

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Güncel
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