Şanlıurfa'da &quot;Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi&quot; semineri düzenlendi - Haberler

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Şanlıurfa'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" semineri düzenlendi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da 'Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi' semineri düzenlendi

Şanlıurfa'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminer düzenlendi.

Şanlıurfa'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu seminer düzenlendi.

Şanlıurfa Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam bilimleri araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Sezgin'in hayatı ve çalışmalarının sinevizyon eşliğinde anlatıldığı seminerlerle Sezgin'in bilimsel mirasının gençlere ulaştırılması amaçlanıyor.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Bilim Tarihi, Fuat Sezgin, Şanlıurfa, İslam, Güncel, Haberler

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