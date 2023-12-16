Şanlıurfa'da polis ekipleri denetimlerde suçlu yakaladı
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 109 araç kontrol edildi ve 3 sürücüye toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 109 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi, yakalaması bulunan 1 araç ise otoparka çekildi.