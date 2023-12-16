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Şanlıurfa'da polis ekipleri denetimlerde suçlu yakaladı

16 Aralık 2023 10:22 Güncelleme: 10:24 Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 109 araç kontrol edildi ve 3 sürücüye toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.