Şanlıurfa'da Plastik Malzeme Satış Noktasında Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir plastik malzeme iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde plastik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kamberiye Mahallesi'ndeki plastik malzeme satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel