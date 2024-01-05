Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye mensup 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, uyuşturucu hap ve altın ele geçirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li teröristin eylem için kente geldiği bilgisine ulaştı.

Teröristin, Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı adrese Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyesi ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa YPG PKK Güvenlik Uyuşturucu Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title