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Şanlıurfa'da PKK'ya Yönelik Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da PKK'ya Yönelik Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda suç unsurlarına el konuldu.

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 şarjör, 43 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Terör PKK

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