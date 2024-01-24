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Şanlıurfa'da PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. İstihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı ve terörist sınır hattında yakalandı. Adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa PKK Suriye Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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