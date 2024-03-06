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Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli silahlar, patlayıcılar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi. Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda 600 personelin katılımıyla "şafak" vakti merkez ilçeler Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayları ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, mayın ve bomba arama köpekleri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, cripto para üretim cihazı ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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