Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.