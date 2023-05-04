Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon talimatı verdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.T'nin, sözde şehir yapılanmasında görevli örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu cep telefonu da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title