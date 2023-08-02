Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.