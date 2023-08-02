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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK zanlısı 2 kişi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

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