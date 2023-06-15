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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

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