Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel