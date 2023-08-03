Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.