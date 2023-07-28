Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 PKK /KCK zanlısı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title