Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 PKK /KCK zanlısı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel