Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya mensup olduğu şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 PKK/KCK zanlısı yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel