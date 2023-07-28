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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya mensup olduğu şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 PKK/KCK zanlısı yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

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