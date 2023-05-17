Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı bir zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekipler, kentte belirlediği adrese düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel