Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı bir zanlı gözaltına alındı.