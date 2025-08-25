Şanlıurfa'da Pikap Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen pikapta sürücü H.K. ve bir yolcu U.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
H.K. (46) idaresindeki 12 AT 954 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ yolu 25. kilometresinde Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile U.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.