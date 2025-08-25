Şanlıurfa'da Pikap Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Pikap Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen pikapta sürücü H.K. ve bir yolcu U.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

H.K. (46) idaresindeki 12 AT 954 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ yolu 25. kilometresinde Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile U.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
