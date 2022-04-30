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Şanlıurfa'da pikabın altında kalan çocuk öldü

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da pikabın altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

A.B. idaresindeki 23 HT 391 plakalı pikap, Atmaca Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki oğlu S.B'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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