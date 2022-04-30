Şanlıurfa'da pikabın altında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.
A.B. idaresindeki 23 HT 391 plakalı pikap, Atmaca Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki oğlu S.B'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Cuma Sarı - Güncel