Şanlıurfa'da patlayıcı imha çalışması sırasında şehit olan polisler memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı patlayıcıların bulunup, imha edilmesi sırasındaki patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın (40) ve Resul Barutcu'nun (26) cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı patlayıcıların bulunup, imha edilmesi sırasındaki patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın (40) ve Resul Barutcu'nun (26) cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye ile Suriye yerel polisi tarafından dün terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye'de bombalı eylem düzenleyeceği, bu eylemlerde kullanılacak patlayıcıların bulunduğu istihbaratı sonrası çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste terör örgütüne ait patlayıcılar bulundu. Patlayıcıların imha edilmesi sırasında, patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada polis memurları Özgür Barçın, Resul Barutcu ile 1 yerel polis, şehit oldu. 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı.

Öte yandan patlamada yaralanan polis memurlarının hastanede tedavilerine devam edildiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.