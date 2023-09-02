Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobile Ateş Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olay sonrası otomobile 2 mermi isabet etti. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Olay sabah saatlerinde ilçenin Ofis Mahallesi 27. sokağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde bulunan bir otomobile, başka bir araçtan ateş edildi. Olay sonrası otomobile 2 mermi isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler, olay sonrasında otomobille olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis bölgede yaptığı araştırma ve güvenlik kamera kayıtları incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı - ŞANLIURFA