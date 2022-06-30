Şanlıurfa'da pamuk tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da pamuk tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da pamuk tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda Höyükyanı Mahallesinde M.T'nin pamuk tarlasına kenevir ektiğini belirledi.

Tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili tarla sahibi M.T'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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