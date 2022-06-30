Şanlıurfa'da pamuk tarlasında Hint keneviri ele geçirildi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi yakalanması için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda Höyükyanı Mahallesinde M.T'nin pamuk tarlasına kenevir ektiğini belirledi. Tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahibi M.T'nin yakalanması için çalışma devam ediyor. AA / Yasin Dikme - Güncel Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da pamuk tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.