Şanlıurfa'da pamuk tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda Höyükyanı Mahallesinde M.T'nin pamuk tarlasına kenevir ektiğini belirledi.
Tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili tarla sahibi M.T'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.
AA / Yasin Dikme - Güncel