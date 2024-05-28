Şanlıurfa'da Pamuk Fabrikasında Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftekuyu Mahallesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar, bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.
Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.