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Şanlıurfa'da oynadıkları tüfek 4 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'da oynadıkları tüfek 4 kişiyi yaraladı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 4 arkadaşını yaraladı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 4 arkadaşını yaraladı.

Süleymanşah Mahallesi Komiser Şakir Caddesi'nde pompalı tüfekle oynayan Ö.K, (21) kazaen çevresindeki arkadaşları S.G (20) A.Ç. (20), E.Y. (20) ve A.K'yi (20) yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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