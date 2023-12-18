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Şanlıurfa'da Otomobillerin Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle bir otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da otomobillerin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa - Bozova kara yolu, çimento fabrikası kavşağında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AJP 917 plakalı otomobil ile 27 NP 284 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 27 NP 284 plakalı otomobil devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan dönüş almaya çalışan otomobile yoldan gelen diğer otomobilin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

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