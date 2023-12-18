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Şanlıurfa'da Otomobillerin Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

18 Aralık 2023 17:25 Güncelleme: 17:27 Abone Ol

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle bir otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.