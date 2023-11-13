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Şanlıurfa'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Evren Sanayi Sitesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 N 4001 plakalı otomobille 63 AEL 616 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Evren Güncel Haberler

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