Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Abdullah Akkurt - Güncel
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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Akmeşe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Çepkenli Mahallesinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Akmeşe, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvelik güçlerince soruşturma başlatıldı.

AA / Abdullah Akkurt - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Harran, Güncel, Haberler

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