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Şanlıurfa'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.

Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 1313 plakalı otomobil, Haliliye ilçesinin Çamlıdere mevkiinde İ.Ç. yönetimindeki 47 DR 765 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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