Şanlıurfa'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.
Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 1313 plakalı otomobil, Haliliye ilçesinin Çamlıdere mevkiinde İ.Ç. yönetimindeki 47 DR 765 plakalı tıra çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel