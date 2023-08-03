Akçakale-Suruç çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu Emrah Keklik ve Yunus Emre Ataşlar hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Akçakale-Suruç çevre yolunda Emrah Keklik (22) kontrolündeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, Halit Y. yönetimindeki 63 K 7791 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu tırın altından çıkarılan otomobildeki sürücü ile Yunus Emre Ataşlar'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA