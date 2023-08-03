Şanlıurfa'da Otomobilin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Emrah Keklik'in kullandığı otomobil, H.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ve yolcu olan Yunus Emre Ataşlar hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 3'üncü kilometresinde Emrah Keklik (22) idaresindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 63 K 7791 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bir bölümü tırın dorsesinin altına giren otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve Yunus Emre Ataşlar'ın (22) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel