Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada aranan son kişinin cenazesi de bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan 3'ncü kişinin cesedi de bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan 3'ncü kişinin cesedi de bulundu.

Kırsal Üçdirek Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AJV 744 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu olay yerine gelen ekiplerce araçtaki 3 kişiden 2'sinin cesedinin sudan çıkarılmasının ardından Şevket Baykuş'u arama çalışmaları devam etti.

Çalışmalarını sürdüren dalgıç ekipler, Baykuş'un cesedine kaybolduğu yerin yaklaşık 29 kilometre uzağındaki gölette ulaştı.

Baykuş'un cansız bedeni Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bozova ilçesinde 6 Mayıs'ta otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişinin cansız bedeni sudan çıkarılmış, araçtaki Şevket Baykuş'u arama çalışmaları ise devam etmişti.