Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 19 kilogram esrar, 800 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 19 kilogram esrar, 800 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" kapsamında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, LPG deposu içerisine gizlenmiş 19 kilogram esrar, 800 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. AA / Eşber Ayaydın - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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