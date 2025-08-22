Şanlıurfa'da Otomobilin İstitinat Duvarına Çarpması Sonucu 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, karşı yöne geçen otomobil istinat duvarına çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.O. idaresindeki 41 EG 586 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresi Kalınağaç Mahallesi kavşağında karşı yöne geçerek istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile S.M, A.A. ve E.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.