Şanlıurfa'da Otomobilin İstitinat Duvarına Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobilin İstitinat Duvarına Çarpması Sonucu 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, karşı yöne geçen otomobil istinat duvarına çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.O. idaresindeki 41 EG 586 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresi Kalınağaç Mahallesi kavşağında karşı yöne geçerek istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile S.M, A.A. ve E.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Transferde müjdeyi verdi: Galatasaray ile anlaştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.