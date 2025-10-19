Şanlıurfa'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, M.B. idaresindeki otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
M.B. idaresindeki 63 EG 586 plakalı otomobil, kırsal Yukarıderen Mahallesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel