Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında - Haberler

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Z.T'nin (33) kullandığı 13 AAH 521 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu 40'ıncı kilometresi Karakeçi Mahallesi yakınlarında kontrol çıktı. Yol kenarındaki bir evin çitle çevrili bahçesine giren otomobil, devrilerek ters döndü. Yaralanan sürücü ile otomobildeki E.T. (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin çitleri aşarak bahçeye girdikten sonra devrilme anları yer alıyor. AA / Cuma Sarı - Güncel Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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